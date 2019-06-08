На ПМЭФ-2019 Краснодарский край заключил соглашения на сумму 17,1 млрд рублей

СЕГОДНЯ 13:17 2019-06-08T13:26:57+03:00

Об итогах форума сообщил губернатор Кубани в своем аккаунте в социальных сетях

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На ПМЭФ-2019 Краснодарский край заключил соглашения на общую сумму 17,1 млрд рублей, сообщил на своей странице в соцсети глава Кубани Вениамин Кондратьев.

– Завершается петербургский международный экономический форум. Но наш инвестиционный ресторан «Кубань» будет еще работать. Но у нас есть уже первые результаты - девять соглашений и протоколов о намерениях на общую сумму 17,1 млрд рублей, – написал губернатор Краснодарского края.

Теперь все запланированное необходимо реализовать, добавил Вениамин Кондратьев.

Так региону предстоит строительство концертного зала в Краснодаре и десятков автозаправок. Подписано соглашение о строительстве свинофермы в Павловском районе и реконструкции зернового терминала в порту Новороссийска.

Есть договоренности о партнерстве с ООО «Деловая Россия» в области поддержки малого и среднего бизнеса, с ООО «Яндекс» – по развитию информационно-коммуникационных технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU