2019-06-08T17:42:40+03:00
Общество

В Абинском районе открыли после реконструкции автомобильный мост

Работы выполнили на полгода раньше
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Трасса через Абинск существенно разгрузится с началом курортного сезона. Последние несколько месяцев жителям города приходилось объезжать по федеральной трассе, чтобы добраться в центр. Из-за этого проезжающие мимо водители по трассе Краснодар-Новороссийск вынуждены были простаивать в длительных заторах.

По этой причине краевые власти поручили максимально ускорить работы. И ремонт моста завершился на полгода раньше.

- Подрядчик сработал качественно, применив самые современные технологии. Сейчасна мосту есть две широкие пешеходные зоны, которых не было раньше, и новую систему освещения, — сообщил вице-губернатор Анатолий Вороновский.

Реконструкцию объекта вели практически круглосуточно. Из регионального и местного бюджетов было выделено более 340 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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