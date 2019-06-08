Из Краснодара в Крым могут пустить электрички по Керченскому мосту

СЕГОДНЯ 18:13 2019-06-08T18:13:19+03:00

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Такое предложение прозвучало на Петербургском экономическом форуме из уст главы Краснодарского края.

- Планы прорабатываются, - заявил Вениамин Кондратьев. - Это будет максимально комфортно для пассажиров.

Более того, разрабатывается возможность связать электричками Краснодар и Тамань. Поедут такие поезда через курортную Анапу. В целях безопасности тут выстроен уже новый корпус транспортной полиции. Планируется, что именно на этих направлениях составы будут соответствовать всем уровням комфорта. Сейчас уже, кстати, РЖД запустило экспериментальный поезд с купе для пассажиров с детьми. Единственный пока состав ездит по маршруту "Москва - Анапа". Но если новая услуга станет популярна среди туристов, такие купе появятся в других поездах.

Реализацией проекта по налаживанию транспортной связи с полуостровом занимается профильное ведомство в Краснодарском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU