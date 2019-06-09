2019-06-09T08:47:47+03:00
Общество

Научно-технологический центр и университет «Сириус» начнут работу летом 2019 года

Здесь лучшие студенты страны смогут реализовать себя в полной мере
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Воспитанники "Сириуса" на занятиях в лаборатории. Фото: центр "Сириус"Воспитанники "Сириуса" на занятиях в лаборатории. Фото: центр "Сириус"
Изменить размер текста:

Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) и университет «Сириус» в Сочи начнут функционировать в июле 2019 года. Об этом заявил ректор образовательного учреждения Артемий Рожков на полях Петербургского международного экономического форума.

- Ожидается, что студенты будут обучаться здесь по программам, которые составят исходя из задач, поставленных партнерами «Сириуса». Здесь же они смогут апробировать свои проекты, для этого центр выделит около 30 га земли, - добавил Рожков.

Университет расположится в здании бывшего медиацентра Олимпиады-2014. Для этого здание перепланируют, а имеющиеся спортивные объекты интегрируют таким образом, чтобы в итоге получился современный и комфортный студенческий городок.

Добавим, образовательный центр «Сириус» начал работу в 2015 году. Каждый месяц сюда приезжают порядка 800 юных россиян в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России. Здесь они не только обучаются, но и разрабатывают, а затем презентуют свои инновационные проекты. В этом им помогают не только местные педагоги, но и учителя, которые приезжают вместе с детьми для повышения квалификации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи столкнулись два автобуса с пассажирами: пострадали 26 человек
В Новороссийске сгорел бензовоз
В Сочи открывается юбилейный «Кинотавр»
Из Краснодара в Крым могут пустить электрички по Керченскому мосту
В Абинском районе открыли после реконструкции автомобильный мост
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на Кубани
На ПМЭФ-2019 Краснодарский край заключил соглашения на сумму 17,1 млрд рублей
В Краснодаре продлят 31-ый автобусный маршрут
Температура воды в Черном море 8 июня 2019: В Архипо-Осиповке купаться комфортнее, чем в Сочи
В Анапе курортный сезон откроется грандиозным шоу
Юные кубанские гандболисты оказались лучшими в стране
В Динском районе построили врачебную амбулаторию
Сельскохозяйственная ярмарка в Анапе сменила адрес
В Геленджике утонул ребенок
В Краснодаре начали продажу льготных карт в городских парках
Сегодня ночью в Краснодаре отключат светофоры на Старокубанском кольце
На Кубани появится новая сеть АЗС
Производитель электробусов для Краснодара находится в предбанкротном состоянии
МегаФон представил «Цифровой двойник» города
Прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам ООО Фирма «Санги Стиль»
В Краснодаре осудили мужчину, расстрелявшего людей в станице Казанской
На Кубани выпал град с перепелиное яйцо