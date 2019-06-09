Научно-технологический центр и университет «Сириус» начнут работу летом 2019 года

СЕГОДНЯ 08:47 2019-06-09T08:47:47+03:00

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Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) и университет «Сириус» в Сочи начнут функционировать в июле 2019 года. Об этом заявил ректор образовательного учреждения Артемий Рожков на полях Петербургского международного экономического форума.

- Ожидается, что студенты будут обучаться здесь по программам, которые составят исходя из задач, поставленных партнерами «Сириуса». Здесь же они смогут апробировать свои проекты, для этого центр выделит около 30 га земли, - добавил Рожков.

Университет расположится в здании бывшего медиацентра Олимпиады-2014. Для этого здание перепланируют, а имеющиеся спортивные объекты интегрируют таким образом, чтобы в итоге получился современный и комфортный студенческий городок.

Добавим, образовательный центр «Сириус» начал работу в 2015 году. Каждый месяц сюда приезжают порядка 800 юных россиян в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России. Здесь они не только обучаются, но и разрабатывают, а затем презентуют свои инновационные проекты. В этом им помогают не только местные педагоги, но и учителя, которые приезжают вместе с детьми для повышения квалификации.

ИСТОЧНИК KP.RU