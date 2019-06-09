2019-06-09T12:56:23+03:00
Звезды

В Сочи открывается юбилейный «Кинотавр»

XXX открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» стартует 9 июня
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: kinotavr.ruФото: kinotavr.ru
Изменить размер текста:

Сегодня 9 июня 2019 года в Сочи откроется юбилейный XXX открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». В этом году гостей мероприятия ждет особенно насыщенная программа.

- Во время торжественной церемонии открытия режиссеру Сергею Соловьеву вручат почетный приз «За вклад в кинематограф». Его отметят «за свободу духа и твердость убеждений». Также сегодня пройдет и первый показ в рамках фестиваля. Зрители увидят новую работу Валерия Тодоровского «Одесса», - рассказал президента фестиваля Александр Роднянский.

В 2019 году на участие в «Кинотавре» подали 75 заявок. В основную программу фестивали вошли 15 картин, больше половины из которых посвящена тематике семьи и внутрисемейных отношений.

Возглавил жюри основного конкурса актер и режиссер Константин Хабенский. Награды фестиваля 30-го юбилейного фестиваля «Кинотавр» вручат 16 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Кинотавр-2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи столкнулись два автобуса с пассажирами: пострадали 26 человек
В Новороссийске сгорел бензовоз
Научно-технологический центр и университет «Сириус» начнут работу летом 2019 года
Из Краснодара в Крым могут пустить электрички по Керченскому мосту
В Абинском районе открыли после реконструкции автомобильный мост
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на Кубани
На ПМЭФ-2019 Краснодарский край заключил соглашения на сумму 17,1 млрд рублей
В Краснодаре продлят 31-ый автобусный маршрут
Температура воды в Черном море 8 июня 2019: В Архипо-Осиповке купаться комфортнее, чем в Сочи
В Анапе курортный сезон откроется грандиозным шоу
Юные кубанские гандболисты оказались лучшими в стране
В Динском районе построили врачебную амбулаторию
Сельскохозяйственная ярмарка в Анапе сменила адрес
В Геленджике утонул ребенок
В Краснодаре начали продажу льготных карт в городских парках
Сегодня ночью в Краснодаре отключат светофоры на Старокубанском кольце
На Кубани появится новая сеть АЗС
Производитель электробусов для Краснодара находится в предбанкротном состоянии
МегаФон представил «Цифровой двойник» города
Прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам ООО Фирма «Санги Стиль»
В Краснодаре осудили мужчину, расстрелявшего людей в станице Казанской
На Кубани выпал град с перепелиное яйцо