В Сочи открывается юбилейный «Кинотавр»

СЕГОДНЯ 10:48 2019-06-09T12:56:23+03:00

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Сегодня 9 июня 2019 года в Сочи откроется юбилейный XXX открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». В этом году гостей мероприятия ждет особенно насыщенная программа.

- Во время торжественной церемонии открытия режиссеру Сергею Соловьеву вручат почетный приз «За вклад в кинематограф». Его отметят «за свободу духа и твердость убеждений». Также сегодня пройдет и первый показ в рамках фестиваля. Зрители увидят новую работу Валерия Тодоровского «Одесса», - рассказал президента фестиваля Александр Роднянский.

В 2019 году на участие в «Кинотавре» подали 75 заявок. В основную программу фестивали вошли 15 картин, больше половины из которых посвящена тематике семьи и внутрисемейных отношений.

Возглавил жюри основного конкурса актер и режиссер Константин Хабенский. Награды фестиваля 30-го юбилейного фестиваля «Кинотавр» вручат 16 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU