В Новороссийске сгорел бензовоз
В Новороссийске сегодня 9 июня 2019 года загорелся бензовоз. Инцидент произошел утром в поселке Цемдолина на улице Золотая Рыбка, в районе автозаправочной станции.
- Сообщение о возгорании поступило в районе 7 часов утра. Прибывшие на место сотрудники МЧС выяснили, что площадь пожара составляет порядка 20 квадратных метров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Пожарные расчеты смогли локализовать возгорание в 7:20, а в 7:30 пожар был полностью потушен. В результате инцидента никто не пострадал. В данный момент проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение причин инцидента.
В Новороссийске сгорел бензовоз. Источник видео: vk.com/nvrsk_road.
Напомним, следственный комитет на транспорте начал проверку на Кубани после сообщения о происшествии с легкомоторным самолетам близ хутора Фортштадт.
ИСТОЧНИК KP.RU