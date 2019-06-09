СЕГОДНЯ 11:45 2019-06-09T11:45:24+03:00

Инцидент произошел в опасной близости от автозаправки

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В Новороссийске сегодня 9 июня 2019 года загорелся бензовоз. Инцидент произошел утром в поселке Цемдолина на улице Золотая Рыбка, в районе автозаправочной станции.

- Сообщение о возгорании поступило в районе 7 часов утра. Прибывшие на место сотрудники МЧС выяснили, что площадь пожара составляет порядка 20 квадратных метров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожарные расчеты смогли локализовать возгорание в 7:20, а в 7:30 пожар был полностью потушен. В результате инцидента никто не пострадал. В данный момент проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение причин инцидента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/713767" frameborder="0"></iframe> В Новороссийске сгорел бензовоз. Источник видео: vk.com/nvrsk_road.

Напомним, следственный комитет на транспорте начал проверку на Кубани после сообщения о происшествии с легкомоторным самолетам близ хутора Фортштадт.

ИСТОЧНИК KP.RU