В Сочи столкнулись два автобуса с пассажирами: пострадали 26 человек

СЕГОДНЯ 12:48 2019-06-09T12:48:16+03:00

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Сегодня 9 июня 2019 года в Сочи произошло ДТП с участием двух автобусов. В результате столкновения одна из машин перевернулась. По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший 18 человек, следовал из Олимпийского парка в горный кластер. На перекрестке он грубо нарушил правила дорожного движения, не уступил дорогу автобусу Yutong с 20 пассажирами и допустил столкновение.

- Двое пострадавших получили тяжелые травмы. За помощью к врачам обратились 26 человек. На месте происшествия работали 19 бригад скорой медицинской помощи. Состояние детей оценивается, как удовлетворительное. В Адлерскую больницу поступили пятеро пострадавших, один из них – в операционное отделение. 18 человек доставили в Сочинскую горбольницу, двоим из них в данный момент оказывают помощь хирурги, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации курорта.

В данный момент на месте происшествия работают следователи, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU