2019-06-09T15:00:49+03:00
Общество

Завершились работы по разминированию черноморского побережья Кубани

Водолазы обезвредили более 30 боеприпасов
Максим ОСОКИН
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В окрестностях Новороссийска часто находят неразорвавшиеся снарядыВ окрестностях Новороссийска часто находят неразорвавшиеся снарядыФото: Юлия ДУБИНА
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Водолазы Новороссийской военной морской базы Черноморского флота провели работы по обезвреживанию боеприпасов у побережья Кубани. Они работали на глубинах около 10 метров.

- Военнослужащие в течении 10 дней работали в районе Кавказского побережья. За это время они обезвредили более 30 мин и снарядов, которые остались со времен Великой Отечественной войны, - сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Поиск опасных предметов осуществляла специализированная организация. В работах по разминированию участвовал противодиверсионный катер «Грачонок» с группой водолазов. В итоге опасные предметы были уничтожены методом дистанционного подрыва.

Стоит отметить, что в море у побережья Новороссийска, в самом городе и его окрестностях часто находят снаряды, оставшиеся со времен Великой Отечественной войны. При этом большинство из них - не разорвавшиеся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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