Завершились работы по разминированию черноморского побережья Кубани
Водолазы Новороссийской военной морской базы Черноморского флота провели работы по обезвреживанию боеприпасов у побережья Кубани. Они работали на глубинах около 10 метров.
- Военнослужащие в течении 10 дней работали в районе Кавказского побережья. За это время они обезвредили более 30 мин и снарядов, которые остались со времен Великой Отечественной войны, - сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
Поиск опасных предметов осуществляла специализированная организация. В работах по разминированию участвовал противодиверсионный катер «Грачонок» с группой водолазов. В итоге опасные предметы были уничтожены методом дистанционного подрыва.
Стоит отметить, что в море у побережья Новороссийска, в самом городе и его окрестностях часто находят снаряды, оставшиеся со времен Великой Отечественной войны. При этом большинство из них - не разорвавшиеся.
ИСТОЧНИК KP.RU