Пострадавшим в ДТП в Сочи окажут необходимую помощь

СЕГОДНЯ 16:01 2019-06-09T16:01:11+03:00

Сейчас над этим работают все медицинские службы края

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Кубанские врачи окажут всю необходимую помощь гражданам, пострадавшим в результате ДТП в Сочи.

- На место аварии выезжали 19 бригад «скорой». За медицинской помощью обратились 26 человек, 23 из них решили госпитализировать, в том числе троих детей, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стало известно, что одного взрослого и одного ребенка, из числа пострадавших, направят для лечения в Краснодар. Для этого задействуют вертолет санавиации с бригадой специалистов из краевого центра. Также с пострадавшими в ДТП будут работать медицинские психологи.

Напомним, ДТП с участием двух пассажирских автобусов произошло сегодня 9 июня 2019 года. По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший 18 человек, следовал из Олимпийского парка в горный кластер. На перекрестке он грубо нарушил правила дорожного движения, не уступил дорогу автобусу Yutong с 20 пассажирами и допустил столкновение.

ИСТОЧНИК KP.RU