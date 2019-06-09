На Кубани продолжается уборка гороха
В Краснодарском крае продолжается уборка и переработка зеленого горошка.
- Собрано порядка 12 тысяч тонн агрокультуры. Средняя урожайность превышает 50 центнеров с гектара, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Уже убрано порядка 2,5 тысяч гектаров, предприятия Кубани произвели свыше 50 млн банок продукта, выполнив запланированную норму на 27%.
В 2019 году аграрии Краснодарского края планируют «закатать» 200 банок горошка, что на 30% превысит результаты минувшего года. Сейчас горошек принимают 11 кубанских заводов. Регион остается лидером в России по производству этих консервов. Кубанский горошек пользуется популярностью не только в нашей стране, но и за рубежом.
Напомним, сельскохозяйственная ярмарка в Анапе сменила адрес. Теперь она работает на пересечении улиц Крылова и Ивана Голубца.
ИСТОЧНИК KP.RU