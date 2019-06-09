2019-06-09T17:01:01+03:00
Экономика

На Кубани продолжается уборка гороха

Предприятия края уже «закатали» 50 млн банок продукта
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае продолжается уборка и переработка зеленого горошка.

- Собрано порядка 12 тысяч тонн агрокультуры. Средняя урожайность превышает 50 центнеров с гектара, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уже убрано порядка 2,5 тысяч гектаров, предприятия Кубани произвели свыше 50 млн банок продукта, выполнив запланированную норму на 27%.

В 2019 году аграрии Краснодарского края планируют «закатать» 200 банок горошка, что на 30% превысит результаты минувшего года. Сейчас горошек принимают 11 кубанских заводов. Регион остается лидером в России по производству этих консервов. Кубанский горошек пользуется популярностью не только в нашей стране, но и за рубежом.

Напомним, сельскохозяйственная ярмарка в Анапе сменила адрес. Теперь она работает на пересечении улиц Крылова и Ивана Голубца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани пройдет первый в стране забег по виноградникам
Пострадавшим в ДТП в Сочи окажут необходимую помощь
Завершились работы по разминированию черноморского побережья Кубани
В Сочи столкнулись два автобуса с пассажирами: пострадали 26 человек
В Новороссийске сгорел бензовоз
В Сочи открывается юбилейный «Кинотавр»
Научно-технологический центр и университет «Сириус» начнут работу летом 2019 года
Из Краснодара в Крым могут пустить электрички по Керченскому мосту
В Абинском районе открыли после реконструкции автомобильный мост
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на Кубани
На ПМЭФ-2019 Краснодарский край заключил соглашения на сумму 17,1 млрд рублей
В Краснодаре продлят 31-ый автобусный маршрут
Температура воды в Черном море 8 июня 2019: В Архипо-Осиповке купаться комфортнее, чем в Сочи
В Анапе курортный сезон откроется грандиозным шоу
Юные кубанские гандболисты оказались лучшими в стране
В Динском районе построили врачебную амбулаторию
Сельскохозяйственная ярмарка в Анапе сменила адрес
В Геленджике утонул ребенок
В Краснодаре начали продажу льготных карт в городских парках
Сегодня ночью в Краснодаре отключат светофоры на Старокубанском кольце
На Кубани появится новая сеть АЗС
Производитель электробусов для Краснодара находится в предбанкротном состоянии
МегаФон представил «Цифровой двойник» города
Прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам ООО Фирма «Санги Стиль»
В Краснодаре осудили мужчину, расстрелявшего людей в станице Казанской
На Кубани выпал град с перепелиное яйцо