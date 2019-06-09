На Кубани продолжается уборка гороха

СЕГОДНЯ 17:01 2019-06-09T17:01:01+03:00

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В Краснодарском крае продолжается уборка и переработка зеленого горошка.

- Собрано порядка 12 тысяч тонн агрокультуры. Средняя урожайность превышает 50 центнеров с гектара, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уже убрано порядка 2,5 тысяч гектаров, предприятия Кубани произвели свыше 50 млн банок продукта, выполнив запланированную норму на 27%.

В 2019 году аграрии Краснодарского края планируют «закатать» 200 банок горошка, что на 30% превысит результаты минувшего года. Сейчас горошек принимают 11 кубанских заводов. Регион остается лидером в России по производству этих консервов. Кубанский горошек пользуется популярностью не только в нашей стране, но и за рубежом.

Напомним, сельскохозяйственная ярмарка в Анапе сменила адрес. Теперь она работает на пересечении улиц Крылова и Ивана Голубца.

ИСТОЧНИК KP.RU