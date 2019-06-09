На Кубани пройдет первый в стране забег по виноградникам

СЕГОДНЯ 17:48 2019-06-09T17:49:00+03:00

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В поселке Сенной Темрюкского района Краснодарского края пройдет уникальное для России событие. Здесь проведут первый «Сочный забег» по виноградникам. Принять участие в мероприятии от одной из виноделен сможет любой желающий 15 июня 2019 года.

- Забег начнется недалеко от Таманского залива, пройдет по территории виноградников и берегу лимана. На выбор предлагается две дистанции - 2, 5 и 10 километров, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства курортов и туризма Краснодарского края.

Стоит отметить, что большая часть Таманского полуострова занята виноградниками. Здесь организуют этногастрономические и исторические туры. Каждый год район принимает множество туристов со всей страны, а производимые здесь вина пользуются успехом не только в России, но и странах ближнего и дальнего зарубежья.

ИСТОЧНИК KP.RU