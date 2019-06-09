2019-06-09T17:49:00+03:00
Общество

На Кубани пройдет первый в стране забег по виноградникам

Мероприятие «Сочный забег» проведут в Темрюкском районе
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В поселке Сенной Темрюкского района Краснодарского края пройдет уникальное для России событие. Здесь проведут первый «Сочный забег» по виноградникам. Принять участие в мероприятии от одной из виноделен сможет любой желающий 15 июня 2019 года.

- Забег начнется недалеко от Таманского залива, пройдет по территории виноградников и берегу лимана. На выбор предлагается две дистанции - 2, 5 и 10 километров, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства курортов и туризма Краснодарского края.

Стоит отметить, что большая часть Таманского полуострова занята виноградниками. Здесь организуют этногастрономические и исторические туры. Каждый год район принимает множество туристов со всей страны, а производимые здесь вина пользуются успехом не только в России, но и странах ближнего и дальнего зарубежья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани продолжается уборка гороха
Пострадавшим в ДТП в Сочи окажут необходимую помощь
Завершились работы по разминированию черноморского побережья Кубани
В Сочи столкнулись два автобуса с пассажирами: пострадали 26 человек
В Новороссийске сгорел бензовоз
В Сочи открывается юбилейный «Кинотавр»
Научно-технологический центр и университет «Сириус» начнут работу летом 2019 года
Из Краснодара в Крым могут пустить электрички по Керченскому мосту
В Абинском районе открыли после реконструкции автомобильный мост
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на Кубани
На ПМЭФ-2019 Краснодарский край заключил соглашения на сумму 17,1 млрд рублей
В Краснодаре продлят 31-ый автобусный маршрут
Температура воды в Черном море 8 июня 2019: В Архипо-Осиповке купаться комфортнее, чем в Сочи
В Анапе курортный сезон откроется грандиозным шоу
Юные кубанские гандболисты оказались лучшими в стране
В Динском районе построили врачебную амбулаторию
Сельскохозяйственная ярмарка в Анапе сменила адрес
В Геленджике утонул ребенок
В Краснодаре начали продажу льготных карт в городских парках
Сегодня ночью в Краснодаре отключат светофоры на Старокубанском кольце
На Кубани появится новая сеть АЗС
Производитель электробусов для Краснодара находится в предбанкротном состоянии
МегаФон представил «Цифровой двойник» города
Прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам ООО Фирма «Санги Стиль»
В Краснодаре осудили мужчину, расстрелявшего людей в станице Казанской
На Кубани выпал град с перепелиное яйцо