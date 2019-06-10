В Сочи в центре «Сириус» пройдет фестиваль Большого симфонического оркестра имени Чайковского
В Парке науки и искусства «Сириус» стартует фестиваль Большого симфонического оркестра имени Чайковского. Он пройдет с 10 по 12 июня.
В понедельник, 10 июня, оркестр сыграет одну из своих самых популярных программ «Чайковский-гала». Музыканты исполнят два шедевра прославленного русского композитора - Четвертая симфония и сюита из балета «Лебединое озеро».
- 11 июня «Вечер классики». В это день прозвучит Симфония № 4 Брамса, симфоническая поэма «Влтава» Сметаны, симфоническая картина «Ночь на лысой горе» и вступление к опере «Хованщина» Мусоргского, а также «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Бородина, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
12 июня пройдет особый концерт. Солировать с оркестром будут юные музыканты. В концерте прозвучат знаменитые произведения классической музыки русских и зарубежных композиторов.
Начало выступлений в 19:30.
ИСТОЧНИК KP.RU