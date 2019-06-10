2019-06-10T07:40:50+03:00
Общество

В Сочи в центре «Сириус» пройдет фестиваль Большого симфонического оркестра имени Чайковского

Он продлится с 10 по 12 июня
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В Парке науки и искусства «Сириус» стартует фестиваль Большого симфонического оркестра имени Чайковского. Он пройдет с 10 по 12 июня.

В понедельник, 10 июня, оркестр сыграет одну из своих самых популярных программ «Чайковский-гала». Музыканты исполнят два шедевра прославленного русского композитора - Четвертая симфония и сюита из балета «Лебединое озеро».

- 11 июня «Вечер классики». В это день прозвучит Симфония № 4 Брамса, симфоническая поэма «Влтава» Сметаны, симфоническая картина «Ночь на лысой горе» и вступление к опере «Хованщина» Мусоргского, а также «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Бородина, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

12 июня пройдет особый концерт. Солировать с оркестром будут юные музыканты. В концерте прозвучат знаменитые произведения классической музыки русских и зарубежных композиторов.

Начало выступлений в 19:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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