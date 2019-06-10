Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

СЕГОДНЯ 08:17 2019-06-10T08:17:59+03:00

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Эта рабочая неделя будет короткой.

Как напомнили в Роструде, в среду, 12 июня, жители страны будут праздновать День России, который является выходным. Предпраздничный рабочий день, 11 июня, будет сокращенным на один час.

День России отмечается с 1992 года. Официально это название было присвоено с принятием нового Трудового кодекса в 2002 году.

Напомним, 9 июня в Сочи открылся юбилейный XXX открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». В этом году гостей мероприятия ждет особенно насыщенная программа.

В 2019 году на участие в «Кинотавре» подали 75 заявок. В основную программу фестивали вошли 15 картин, больше половины из которых посвящена тематике семьи и внутрисемейных отношений. Награды фестиваля 30-го юбилейного фестиваля «Кинотавр» вручат 16 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU