Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
Эта рабочая неделя будет короткой.
Как напомнили в Роструде, в среду, 12 июня, жители страны будут праздновать День России, который является выходным. Предпраздничный рабочий день, 11 июня, будет сокращенным на один час.
День России отмечается с 1992 года. Официально это название было присвоено с принятием нового Трудового кодекса в 2002 году.
Напомним, 9 июня в Сочи открылся юбилейный XXX открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». В этом году гостей мероприятия ждет особенно насыщенная программа.
В 2019 году на участие в «Кинотавре» подали 75 заявок. В основную программу фестивали вошли 15 картин, больше половины из которых посвящена тематике семьи и внутрисемейных отношений. Награды фестиваля 30-го юбилейного фестиваля «Кинотавр» вручат 16 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU