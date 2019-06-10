2019-06-10T08:17:59+03:00
Общество

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Дополнительный выходной связан с празднованием Дня России
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделеРоссиянам напомнили о короткой рабочей неделеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Эта рабочая неделя будет короткой.

Как напомнили в Роструде, в среду, 12 июня, жители страны будут праздновать День России, который является выходным. Предпраздничный рабочий день, 11 июня, будет сокращенным на один час.

День России отмечается с 1992 года. Официально это название было присвоено с принятием нового Трудового кодекса в 2002 году.

Напомним, 9 июня в Сочи открылся юбилейный XXX открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». В этом году гостей мероприятия ждет особенно насыщенная программа.

В 2019 году на участие в «Кинотавре» подали 75 заявок. В основную программу фестивали вошли 15 картин, больше половины из которых посвящена тематике семьи и внутрисемейных отношений. Награды фестиваля 30-го юбилейного фестиваля «Кинотавр» вручат 16 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кубанские специалисты повторно проверят состояние пациентов после жесткой аварии в Сочи
В Краснодаре снесли незаконный самострой с «закладками»
В Успенском районе сельские жители получили доплаты к пенсиям
Температура воды в Черном море достигла 25 градусов
В Крыловском районе адвокат обвиняется в мошенничестве
В Тимашевском районе мужчина убил знакомого из-за зарядки для телефона
В Сочи спасатели достали из обрыва мотоциклиста, пострадавшего в аварии
На Кубани определены победители российского этапа Чемпионата мира по мотокроссу 2019
Юные правозащитники обучаются в «Орленке»
В Славянском районе местные жители окрыли дома наркопритон
Краснодарский производитель дизель-генераторов планирует обновление завода
В Мостовском районе задержали подозреваемого в мошенничестве
В Темрюкском районе более 4 тысяч незаконных орудий лова переданы в собственность государства
На Кубани уничтожили девять боеприпасов времен ВОВ
Курорты Краснодарского края представили «Боспорское меню»
В Сочи в центре «Сириус» пройдет фестиваль Большого симфонического оркестра имени Чайковского
В Новороссийске произошел пожар на территории учебного центра морского университета
На Кубани пройдет первый в стране забег по виноградникам
На Кубани продолжается уборка гороха
Пострадавшим в ДТП в Сочи окажут необходимую помощь
Завершились работы по разминированию черноморского побережья Кубани
В Сочи столкнулись два автобуса с пассажирами: пострадали 26 человек
В Новороссийске сгорел бензовоз
В Сочи открывается юбилейный «Кинотавр»