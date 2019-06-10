Курорты Краснодарского края представили «Боспорское меню»

СЕГОДНЯ 08:38 2019-06-10T08:38:57+03:00

Блюда с названиями античных городов-полисов предложат туристам в этом сезоне

Изменить размер текста: A A

- Курорты Кубани представили «Боспорское меню». Блюда с названиями античных городов-полисов, находившихся некогда на территории Юга страны, предложат в этом сезоне туристам, - сообщили в пресс-службе проекта.

«Золотое кольцо Боспорского царства» – туристический маршрут по местам, где в античное время находились города древнего государства. Маршрут включает 10 мест, расположенных на территории Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области.

Напомним, в Краснодарском крае откроется новый морской маршрут Гермонасса-Пантикапей. Первое тестовое путешествие по маршруту Тамань-Керчь-Тамань состоится уже 13 июня. Новый морской путь дополнит водную часть межрегионального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».

ИСТОЧНИК KP.RU