2019-06-10T08:38:57+03:00
Общество

Курорты Краснодарского края представили «Боспорское меню»

Блюда с названиями античных городов-полисов предложат туристам в этом сезоне
Александра ПОДУШКО
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Фото: instagram.com/christophorkonstantinidis/Фото: instagram.com/christophorkonstantinidis/
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- Курорты Кубани представили «Боспорское меню». Блюда с названиями античных городов-полисов, находившихся некогда на территории Юга страны, предложат в этом сезоне туристам, - сообщили в пресс-службе проекта.

«Золотое кольцо Боспорского царства» – туристический маршрут по местам, где в античное время находились города древнего государства. Маршрут включает 10 мест, расположенных на территории Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области.

Напомним, в Краснодарском крае откроется новый морской маршрут Гермонасса-Пантикапей. Первое тестовое путешествие по маршруту Тамань-Керчь-Тамань состоится уже 13 июня. Новый морской путь дополнит водную часть межрегионального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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