2019-06-10T09:08:48+03:00
Общество

На Кубани уничтожили девять боеприпасов времен ВОВ

От опасных находок избавились накладным зарядом в безопасном месте
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краюФото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю
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В дежурную часть Росгвардии по краю из правоохранительных органов поступило сообщение о том, что в хуторе Львовский Крымского района в песчаном карьере, местный житель нашел предметы, схожие с боеприпасами.

- Сотрудники инженерно-технического отделения обследовали подозрительные находки и идентифицировали их. Ими оказалась боеприпасы времен ВОВ со следами коррозии – шесть артиллерийских снарядов, две авиационные бомбы и противопехотная мина, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Опасные находки уничтожили накладным зарядом в безопасном месте.

Напомним, водолазы Новороссийской военной морской базы Черноморского флота провели работы по обезвреживанию боеприпасов у побережья Кубани. Они работали на глубинах около 10 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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