На Кубани уничтожили девять боеприпасов времен ВОВ
В дежурную часть Росгвардии по краю из правоохранительных органов поступило сообщение о том, что в хуторе Львовский Крымского района в песчаном карьере, местный житель нашел предметы, схожие с боеприпасами.
- Сотрудники инженерно-технического отделения обследовали подозрительные находки и идентифицировали их. Ими оказалась боеприпасы времен ВОВ со следами коррозии – шесть артиллерийских снарядов, две авиационные бомбы и противопехотная мина, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Опасные находки уничтожили накладным зарядом в безопасном месте.
Напомним, водолазы Новороссийской военной морской базы Черноморского флота провели работы по обезвреживанию боеприпасов у побережья Кубани. Они работали на глубинах около 10 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU