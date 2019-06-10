2019-06-10T09:36:08+03:00
Происшествия

В Темрюкском районе более 4 тысяч незаконных орудий лова переданы в собственность государства

Они были признаны бесхозными
Александра ПОДУШКО
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В Темрюкском районе более 4 тысяч незаконных орудий лова переданы в собственность государстваВ Темрюкском районе более 4 тысяч незаконных орудий лова переданы в собственность государстваФото: Архив "КП"
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Прокуратура Темрюкского района провела проверку соблюдения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Ведомством было установлено, что Темрюкская инспекция Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства в в складских помещениях хранит запрещенные орудия добычи рыбы - лесковые сети, раколовки, крючья.

При этом контролирующий орган не предпринимал мер, направленных на инвентаризацию изъятого имущества, с целью его дальнейшего уничтожения.

- Указанные обстоятельства послужили основанием для направления прокуратурой района заявления в Темрюкский районный суд. Требования ведомства были удовлетворены, более 4 тысяч орудий незаконной добычи рыбы признаны бесхозяйными и обращены в собственность государства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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