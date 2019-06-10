2019-06-10T10:06:16+03:00
Происшествия

В Мостовском районе задержали подозреваемого в мошенничестве

Он «помогал» людям в покупке техники
Александра ПОДУШКО
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В Мостовском районе задержали подозреваемого в мошенничествеВ Мостовском районе задержали подозреваемого в мошенничествеФото: Архив "КП"
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В дежурную часть Мостовского района обратился местный житель. Он рассказал, что стал жертвой мошенника.

Мужчина хотел приобрести газовые котлы для своего дома. Для этого он обратился в один из местных магазинов бытовой техники. В ходе консультации продавец предложил мужчине свою личную помощь в покупке на более выгодных условиях.

Злоумышленник убедил потерпевшего отдать ему 50 тысяч рублей. Но в указанный срок котлы заявителю доставлены не были. На все вопросы заявителя продавец магазина отвечал уклончиво, а деньги не вернул.

Правоохранители задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

- Сотрудники полиции установили причастность подозреваемого еще к пяти фактам аналогичной противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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