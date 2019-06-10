СЕГОДНЯ 10:20 2019-06-10T10:33:37+03:00

Администрация города окажет всю необходимую поддержку для его развития

Изменить размер текста: A A

Краснодарский производитель дизель-генераторов планирует обновление завода. Его оборот в 2018 году достиг объема в 1,4 миллиардов рублей. Сейчас компания совместно с администрацией города обсуждает возможность расширения производства.

- Завод расположен в промзоне по улице Тополиной на площади 1 гектар. Предприятие выпускает дизельные генераторы и электростанции различных типов мощностью. В том числе стационарные электростанции, передвижные установки, генераторы с возможностью автономного использования. На предприятии изготавливают около 1200 единиц продукции в год, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На заводе дизельных генераторов используют детали и комплектующие известных отечественных и мировых производителей, в том числе двигатели Mitsubishi, John Deere, Ricardo, Ярославского моторного завода.

Глава Краснодара Евгений Первышов заявил, что администрация окажет всю необходимую поддержку для развития производства.

ИСТОЧНИК KP.RU