2019-06-10T10:33:37+03:00
Общество

Краснодарский производитель дизель-генераторов планирует обновление завода

Администрация города окажет всю необходимую поддержку для его развития
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Краснодарский производитель дизель-генераторов планирует обновление завода. Его оборот в 2018 году достиг объема в 1,4 миллиардов рублей. Сейчас компания совместно с администрацией города обсуждает возможность расширения производства.

- Завод расположен в промзоне по улице Тополиной на площади 1 гектар. Предприятие выпускает дизельные генераторы и электростанции различных типов мощностью. В том числе стационарные электростанции, передвижные установки, генераторы с возможностью автономного использования. На предприятии изготавливают около 1200 единиц продукции в год, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На заводе дизельных генераторов используют детали и комплектующие известных отечественных и мировых производителей, в том числе двигатели Mitsubishi, John Deere, Ricardo, Ярославского моторного завода.

Глава Краснодара Евгений Первышов заявил, что администрация окажет всю необходимую поддержку для развития производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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