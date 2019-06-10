В Славянском районе местные жители окрыли дома наркопритон

СЕГОДНЯ 10:41 2019-06-10T10:41:01+03:00

Им грозит до шести лет лишения свободы

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В Славянском районе сотрудники полиции оперативным путем получили информацию о том, что двое местных жителей содержат наркопритон.Правоохранители установили наблюдение за домом 43-летнего местного жителя и его 42-летней знакомой.

Подозреваемые незаконно предоставляли свой дом наркозависимым гражданам для употребления запрещенных веществ. В их жилище задержали троих местных жителей, находившихся в состоянии наркотического опьянения. Это подтвердило проведенное медицинское освидетельствование. Задержанные были привлечены к административной ответственности по статье 6.9 КоАП (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).

Также полицейские изъяли предметы, используемые для изготовления и употребления наркотиков. Хозяев дома задержали и доставили в отдел полиции.

- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Им грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU