Юные правозащитники обучаются в «Орленке»

СЕГОДНЯ 10:48 2019-06-10T10:49:12+03:00

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В программе участвуют 170 ребят 11-15 лет из разных регионов страны. Большинство из них победители Всероссийского конкурса «Юный правозащитник», который проводился среди детей государственных служащих и работников Федеральной службы судебных приставов России.

Смена проходит в формате большой штабной игры, в ходе которой мальчишки и девчонки соревнуются в таких дисциплинах как: огневая, общевойсковая, тактическая и альпинистская подготовка.

«Смена «Юные правозащитники» – профильная и большинство этих ребят будут служить в силовых структурах, но даже те, кто решит связать свою жизнь с другим профилем, вырастут организованными, целеустремлёнными и дисциплинированными людьми, которые точно знают, чем хотят заниматься в жизни. Воспитание такого молодого поколения для нас крайне важно, страна нуждается в сильных, волевых, любящих свою родину гражданах. А на этой смене собрались как раз такие ребята», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Пройдя курс по рукопашному бою, а также морской, горной, топографической, туристской и эколого-краеведческой подготовке, ребята научатся управлять парусно-гребной шлюпкой (Ял-4), ориентироваться на местности в природных условиях, разводить костёр, готовить пищу на костре, определять съедобные и несъедобные растения.

В рамках теоретических занятий юные правозащитники знакомятся с историей правовых отношений в России, семейным правом, правами ребёнка.

В качестве наставников и преподавателей смены выступают специалисты Федеральной службы судебных приставов, представители казачества и силовых структур.

«В «Орлёнке» море позитива, добрые вожатые, которые поддерживают все наши идеи, а ещё очень дружные ребята. Я считаю, что военно-патриотическое воспитание очень важно для подростков, особенно в современном мире. Это необходимый элемент в развитии каждого ребёнка, ведь оно помогает формировать и отстаивать свою точку зрения, учит любить свою Родину и быть готовым её защитить», – поделилась своими впечатлениями участница смены «Юные правозащитники» Ольга Бондарева (16 лет, г. Москва).

Финалом смены станет подведение итогов большой штабной игры. Её победители будут удостоены права ношения Зелёного берета, как особого символа Федеральной службы судебных приставов.

Организаторами программы выступают: ВДЦ «Орлёнок», Федеральная служба судебных приставов России.

ИСТОЧНИК KP.RU