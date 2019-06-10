На Кубани определены победители российского этапа Чемпионата мира по мотокроссу 2019

СЕГОДНЯ 10:52 2019-06-10T10:53:22+03:00

В Краснодарском крае завершился российский этап Чемпионата мира по мотокроссу (FIM MXGP & MX2 Motocross World Championship) и этап Чемпионата Европы по мотокроссу (European Championships EMX2Т and EMX 250)

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8 – 9 июня на трассе спортивно-технического комплекса Всероссийского детского центра «Орлёнок» (Краснодарский край, Туапсинский район) прошли престижные соревнования по мотокроссу в классах MXGP, MX2, EMX2Т и EMX250. Спортивное событие посетили более 40 000 болельщиков. Атмосфера соревнований была жаркой, как и солнечная погода в эти дни.

За призы в четырёх зачётах мирового и европейского первенства сражались 97 профессиональных райдеров из 28 стран: Австралии, Австрии, Бельгии, Бразилии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Японии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, России, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Украины, Великобритании и США.

В российском этапе Чемпионата мира выступили четверо россиян. Среди них постоянный участник MXGP Евгений Бобрышев, дебютанты старшего класса Всеволод Брыляков и Артём Гурьев, а также Евгений Михайлов. В «королевском классе» проявил себя Всеволод Брыляков, единственный из россиян набравший очки по итогам двух гонок. После восьми этапов у него 23-е положение в таблице. Евгений Бобрышев и Артём Гурьев выбыли из борьбы, получив травмы.

В классе EMX2T европейского первенства выступил Юрий Лукаш, на российском этапе он финишировал десятым и занял 22-е место в общем зачёте. В классе EMX250 стартовали Сергей Курашов, Тимур Петрашин, Денис Дмитриев, Глеб Шевченко, Александр Шершнев. Лучший результат показал Тимур Петрашин, он занял 22-ю позицию в таблице.

В Чемпионате Европы места распределились следующим образом:

EMX2Т

1 место – KELLET Todd (Yamaha, Великобритания)

2 место – ANDERSON Brad (KTM, Великобритания)

3 место – LUSBO Andero (Husqvarna, Эстония)

EMX 250

1 место – VAN DE MOOSDIJK Roan (Kawasaki, Нидерланды)

2 место – RUBINI Stephen (Honda, Франция)

3 место – HOFER Rene (KTM, Австрия)

По итогам гонок Чемпионата мира в классах MX2 и MXGP победителями стали:

MX2

1 место – PRADO Jorge (KTM, Испания)

2 место – OLSEN Thomas (Husqvarna, Дания)

3 место – GEERTS Jago (Yamaha, Бельгия)

Испанский гонщик PRADO Jorge также стал абсолютным лидером общего зачёта по итогам восьми этапов.

MXGP

1 место – GAJSER Tim (Honda, Словения)

2 место – ТОNUS Arnaud (Yamaha, Швейцария)

3 место – SEEWER Jeremy (Yamaha, Швейцария)

Лидером общего зачёта по итогам восьми этапов MXGP стал пилот из Словении GAJSER Tim.

«В этом году «Орлёнок» принял Чемпионат мира по мотокроссу в третий раз и конечно, мы тщательно готовились к этому важному для нас событию, старались организовать соревнования на высшем уровне. Сегодня смело могу сказать – у нас получился красивый спортивный праздник, который объединил настоящих почитателей мотокросса. Здесь, на Черноморском побережье прошли два сумасшедших по энергетике и накалу страстей дня, определивших сильнейших райдеров планеты. Мы хотим быть частью мирового мотокросса и в дальнейшем, поэтому сейчас активно обсуждается вопрос на правительственном уровне о подписании контракта, согласно которому в ближайшие три года мы планируем также встречать ведущих мотокроссменов на соревнованиях в «Орлёнке»», - прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок», президент Федерации мотоциклетного спорта РФ Александр Джеус.

Российский раунд Чемпионата мира MXGP, стал восьмым в календаре спортивного сезона 2019 года, следующий этап состоится в Латвии.

ИСТОЧНИК KP.RU