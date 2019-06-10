В Сочи спасатели достали из обрыва мотоциклиста, пострадавшего в аварии

СЕГОДНЯ 11:04 2019-06-10T11:04:44+03:00

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В Сочи спасатели Хостинского подразделения подняли из обрыва пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии мотоциклиста.

9 июня в 16:10 в ЮРПСО МЧС России через диспетчерскую службу «112» поступило сообщение о том, что на Сухумском шоссе, на отрезке старой автодороги Хоста-Кудепста произошло ЧП.

Выяснилось, что мотоциклист не справился с управлением, врезался в отбойник и упал в обрыв высотой около 20 метров.

- Спасатели выехали на место происшествия и при помощи альпинистского снаряжения подняли пострадавшего из обрыва на дорогу. Его передали врачам скорой помощи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Напомним, в Туапсинском районе отловили двух змей. Одна рептилия заползла в моторный отсек авто, а другая в ванную комнату частного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU