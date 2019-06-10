В Тимашевском районе мужчина убил знакомого из-за зарядки для телефона

СЕГОДНЯ 11:15 2019-06-10T11:15:46+03:00

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В Тимашевском районе гражданин Республики Таджикистан признан судом виновным в убийстве соотечественника (ч.1 ст.105 УК РФ).

Вечером 11 августа 2018 года в гости к мужчине, проживавшему по улице Бойкой в станице Медведовской, пришел пьяный знакомый. Между ними возникла ссора. Хозяин дома не разрешил гостю воспользоваться зарядкой для телефона.

В ходе конфликта злоумышленник нанес около 25 ударов ножом в шею и грудь оппонента. После этого он вместе с двумя знакомыми 18 и 29 лет, обернул тело погибшего в пакеты, обмотал скотчем, а затем закопал во дворе.

О совершенном убийстве обвиняемый никому не сообщал, как и молодые люди, которые скрыли факт преступления. Об исчезновении мужчины в полицию заявил его работодатель.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчине предстоит в исправительной колонии строгого режима. Также суд вынесет приговор подельникам злоумышленника. Они обвиняются в укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 316 УК РФ), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU