2019-06-10T11:36:57+03:00
Происшествия

В Крыловском районе адвокат обвиняется в мошенничестве

Женщина оказывала юридические услуги гражданину при рассмотрении его искового заявления об оспаривании отцовства
Александра ПОДУШКО
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В Крыловском районе адвокат обвиняется в мошенничествеВ Крыловском районе адвокат обвиняется в мошенничествеФото: Архив "КП"
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В Крыловском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество и мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Женщина в 2014 году оказывала юридические услуги мужчине при рассмотрении его искового заявления об оспаривании отцовства. Впоследствии он отказался от иска, поэтому производство по делу закрыли.

В 2017 году во время консультации женщина сообщила, что за 85 тысяч рублей может обжаловать решение 2014 года, это противоречило требованиям ст. 221 ГПК РФ и заведомо являлось безрезультатным.

На протяжении 8 месяцев адвокат продолжала убеждала клиента, что решение принято в его пользу, однако дело не вернулось из суда. Вскоре она потребовала еще 50 тысяч рублей, для оплаты экспертизы ДНК. После этого мужчина обратился в правоохранительные органы.

- Уголовное дело направлено в Крыловской районный суд. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы с ограничением свободы до одного года либо без такового, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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