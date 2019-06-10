Температура воды в Черном море достигла 25 градусов

СЕГОДНЯ 11:52 2019-06-10T11:52:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Самая теплая вода в Новороссийске, Геленджике и Анапе - 25 градусов, в Туапсе – 24 градуса. Самая холодная температура на 10 июня зафиксирована в Сочи. Там море прогрелось до 18 градусов.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Азовское море тоже уже достаточно теплое – в Приморско-Ахтарске – 24 градуса, в Темрюке – 23 градуса, а в Ейске – 24.

На Черноморском побережье в понедельник синоптики в дневные и вечерние часы обещают кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 17…22 градуса, на участке Анапа-Геленджик 20…25 градусов, днем воздух прогреется до + 33.

ИСТОЧНИК KP.RU