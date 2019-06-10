В Успенском районе сельские жители получили доплаты к пенсиям
Жительницы Успенского района - Анна Науменко и Нина Яцко обратились за помощью к депутату. Они более 30 лет проработали в колхозе, всю жизнь прожили на селе, а 25-процентной доплаты к фиксированной части пенсии, так и не получили.
В Пенсионном фонде им отказали. Там ссылались на то, что их профессии – кладовщик и техслужащая не значатся в постановлении.
- Депутат Наталья Костенко провела юридическое разбирательство. Оно показало, что в правительственный список включен такой пункт, как «рабочие всех наименований». При этом согласно общероссийскому классификатору ОК 016-94 (ОКПДТ) от 26 декабря 1997 года в профессию рабочих включены кладовщик и технический служащий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе депутата.
Обе пенсионерки повторно обратились в Пенсионный фонд. Там произвели перерасчет в пользу заявительниц. Каждая из них получила прибавку к пенсиям - это около 1400 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU