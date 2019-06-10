2019-06-10T12:16:57+03:00
Общество

В Краснодаре снесли незаконный самострой с «закладками»

Демонтаж проводился на основании решения Прикубанского районного суда
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба УФССП по Краснодарскому краюФото: пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю
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В Калининском сельском поселении Краснодара под контролем судебных приставов завершились работы по сносу самовольно возведенного строения. Демонтаж проводился на основании решения Прикубанского районного суда.

Владелец самостроя получил разрешение на строительство частного дома, но начал возводить многоэтажку. Администрация города выявила нарушение – дом строился ближе разрешенного расстояния от так называемой «красной линии». Также специальная экспертиза показала, что это явно многоквартирный дом.

Суд вынес решение о запрете строительных работ, которые были остановлены судебными приставами Прикубанского округа. После этого было вынесено новое решение о демонтаже.

- Администрация краевой столицы наняла подрядную организацию, готовую выполнить все работы по сносу, которые начались 28 мая. Все средства, затраченные на оплату работ по демонтажу незаконно строения общей площадью 305 квадратных метров, будут взысканы с застройщика, - сообщили в пресс-службе УФССпП по Краснодарскому краю.

Местные жители сообщили приставам, что в недострое, по их словам, делались «закладки». Кроме этого, стройка словно притягивала детей, которые играли в недостроенном здании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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