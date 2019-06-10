Кубанские специалисты повторно проверят состояние пациентов после жесткой аварии в Сочи

СЕГОДНЯ 12:25 2019-06-10T12:25:40+03:00

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Краевые специалисты повторно проверят состояние пациентов после ДТП. Бригады санавиации проведут консультации для оценки динамики самочувствия участников аварии, которая произошла в Сочи 9 июня.

Ранее взрослый и ребенок были переведены на лечение в больницы Краснодара. Состояние 19 человек в Сочи остается на контроле сотрудников краевого минздрава.

Как рассказали в министерстве здравоохранения региона, травматологи отмечают положительную динамику в состоянии госпитализированных. Для диагностики и лечения пациентов применяются все необходимые современные методики и оборудование.

- Подобные выездные консультации позволят уточнить тактику лечения и, при необходимости, принять решения о переводе пациентов из Сочи в Краснодар для оказания медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, ДТП с участием двух пассажирских автобусов произошло 9 июня. По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший 18 человек, следовал из Олимпийского парка в горный кластер. На перекрестке он грубо нарушил правила дорожного движения, не уступил дорогу автобусу Yutong с 20 пассажирами и допустил столкновение.

В результате происшествия пострадали 26 человек, трое из них дети.

ИСТОЧНИК KP.RU