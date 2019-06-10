2019-06-10T12:25:40+03:00
Происшествия

Кубанские специалисты повторно проверят состояние пациентов после жесткой аварии в Сочи

Медики проведут консультации для оценки динамики самочувствия потерпевших
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Краевые специалисты повторно проверят состояние пациентов после ДТП. Бригады санавиации проведут консультации для оценки динамики самочувствия участников аварии, которая произошла в Сочи 9 июня.

Ранее взрослый и ребенок были переведены на лечение в больницы Краснодара. Состояние 19 человек в Сочи остается на контроле сотрудников краевого минздрава.

Как рассказали в министерстве здравоохранения региона, травматологи отмечают положительную динамику в состоянии госпитализированных. Для диагностики и лечения пациентов применяются все необходимые современные методики и оборудование.

- Подобные выездные консультации позволят уточнить тактику лечения и, при необходимости, принять решения о переводе пациентов из Сочи в Краснодар для оказания медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, ДТП с участием двух пассажирских автобусов произошло 9 июня. По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший 18 человек, следовал из Олимпийского парка в горный кластер. На перекрестке он грубо нарушил правила дорожного движения, не уступил дорогу автобусу Yutong с 20 пассажирами и допустил столкновение.

В результате происшествия пострадали 26 человек, трое из них дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре снесли незаконный самострой с «закладками»
В Успенском районе сельские жители получили доплаты к пенсиям
Температура воды в Черном море достигла 25 градусов
В Крыловском районе адвокат обвиняется в мошенничестве
В Тимашевском районе мужчина убил знакомого из-за зарядки для телефона
В Сочи спасатели достали из обрыва мотоциклиста, пострадавшего в аварии
На Кубани определены победители российского этапа Чемпионата мира по мотокроссу 2019
Юные правозащитники обучаются в «Орленке»
В Славянском районе местные жители окрыли дома наркопритон
Краснодарский производитель дизель-генераторов планирует обновление завода
В Мостовском районе задержали подозреваемого в мошенничестве
В Темрюкском районе более 4 тысяч незаконных орудий лова переданы в собственность государства
На Кубани уничтожили девять боеприпасов времен ВОВ
Курорты Краснодарского края представили «Боспорское меню»
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
В Сочи в центре «Сириус» пройдет фестиваль Большого симфонического оркестра имени Чайковского
В Новороссийске произошел пожар на территории учебного центра морского университета
На Кубани пройдет первый в стране забег по виноградникам
На Кубани продолжается уборка гороха
Пострадавшим в ДТП в Сочи окажут необходимую помощь
Завершились работы по разминированию черноморского побережья Кубани
В Сочи столкнулись два автобуса с пассажирами: пострадали 26 человек
В Новороссийске сгорел бензовоз
В Сочи открывается юбилейный «Кинотавр»