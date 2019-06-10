2019-06-10T13:18:07+03:00
Общество

В Краснодаре отметят День России

12 июня в краевом центре, как и по всей стране, пройдут народные гуляния, праздничные акции и концерты
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре отметят День РоссииВ Краснодаре отметят День РоссииФото: Юрий АБАШЕВ
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В Краевой столице отметят День России. В среду, 12 июня, в городе пройдут народные гуляния и праздничные концерты. Основные мероприятия состоятся на Главной городской площади.

В крае на общественных площадках пройдет акция «Кино нашего двора», в ходе которой жителям и гостям края бесплатно покажут патриотические фильмы о России.

В 10:00 на Главной городской площади в кубанской столице начнется флэшмоб «Я люблю Россию», участниками которого станут более 500 человек.

В 10:30 в Городском Саду пройдет XIII городской фестиваль народной песни «Цвети и пой, кубанская столица». Планируется, что на него придут более 200 человек. В течение дня гуляния, посвященные государственному празднику, пройдут во всех парках и скверах города.

Основное мероприятие в 18:00 на Главной городской площади. Молодые люди, достигшие 14-летия, получат паспорта граждан РФ. Также выступят артисты творческих коллективов Кубани и звезды российской эстрады. «Хэдлайнерами» станут Тима Белорусских и PLC. В 21:00 запустят фейерверк.

Также в течение дня по всему краю будет бесплатный вход в исторические, краеведческие и художественные музеи, в Краснодаре - в исторический парк «Россия - моя история»

Напомним, эта рабочая неделя будет короткой. В среду, 12 июня, жители страны будут праздновать День России, который является выходным. Предпраздничный рабочий день, 11 июня, будет сокращенным на один час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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