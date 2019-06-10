На Кубани заблокировали интернет-сайт
Прокуратура Калининского района в ходе мониторинга Интернета выявила незаконный сайт. На нем была представлена информация о продаже горно-рудного оборудования без сведений о сертификации реализуемого товара. Доступ к информации был свободным для просмотра неограниченным количеством пользователей.
- Использование такой продукции может являться причиной нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, причинению вреда жизни и здоровью людей, нанесению ущерба имуществу юридических лиц. За это УК РФ предусмотрена ответственность по ст. 216 УК РФ, максимальное наказание до 7 лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Прокурор района направил в Советский районный суд Краснодара административное исковое заявление о признании информации запрещенной.
Требования были удовлетворены в полном объеме. Информация, опубликованная в Интернете, признана запрещенной на территории страны.
ИСТОЧНИК KP.RU