На Кубани заблокировали интернет-сайт

СЕГОДНЯ 13:04 2019-06-10T13:04:34+03:00

На нем содержалась информация о продаже несертифицированного горно-рудного оборудования

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Прокуратура Калининского района в ходе мониторинга Интернета выявила незаконный сайт. На нем была представлена информация о продаже горно-рудного оборудования без сведений о сертификации реализуемого товара. Доступ к информации был свободным для просмотра неограниченным количеством пользователей.

- Использование такой продукции может являться причиной нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, причинению вреда жизни и здоровью людей, нанесению ущерба имуществу юридических лиц. За это УК РФ предусмотрена ответственность по ст. 216 УК РФ, максимальное наказание до 7 лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокурор района направил в Советский районный суд Краснодара административное исковое заявление о признании информации запрещенной.

Требования были удовлетворены в полном объеме. Информация, опубликованная в Интернете, признана запрещенной на территории страны.

ИСТОЧНИК KP.RU