2019-06-10T13:05:56+03:00
Общество

Погода на Кубани: в край придет жара, дожди и гроза

Синоптики составили прогноз на 10 и 11 июня
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Константин БРЕДНИКОВФОТО: Константин БРЕДНИКОВ
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Небесную канцелярию лихорадит не по-детски. По данным гидрометцентра, летний зной запросто может сменить кратковременные дожди с сильной грозой.

- Днем и ночью мы ожидаем осадки и грозу по всему краю, - сообщает гидрометцентр края. – Стихия ударит по побережью Черного моря. Ветер поднимется до 18 метров в секунду. Ночью температура достигнет 23 тепла, а днем воздух прогреется до 33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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