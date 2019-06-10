Погода на Кубани: в край придет жара, дожди и гроза

СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-10T13:05:56+03:00

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Небесную канцелярию лихорадит не по-детски. По данным гидрометцентра, летний зной запросто может сменить кратковременные дожди с сильной грозой.

- Днем и ночью мы ожидаем осадки и грозу по всему краю, - сообщает гидрометцентр края. – Стихия ударит по побережью Черного моря. Ветер поднимется до 18 метров в секунду. Ночью температура достигнет 23 тепла, а днем воздух прогреется до 33.

ИСТОЧНИК KP.RU