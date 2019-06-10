2019-06-10T13:13:20+03:00
Происшествия

В Новопокровском районе мужчина убил бывшего сожителя своей возлюбленной

Он выстрелил в него из ружья
Александра ПОДУШКО
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В Новопокровском районе мужчина убил бывшего сожителя своей возлюбленнойВ Новопокровском районе мужчина убил бывшего сожителя своей возлюбленнойФото: Архив "КП"
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В Новопокровском районе 32-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве 25-летнего местного жителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

В ночь на 8 июня 25-летний местный житель пришел к дому своей возлюбленной на улицу Короткую в станице Калниболотской. Мужчина стал разговаривать с девушкой, пытаясь ее вернуть.

Это не понравилось новому сожителю девушки. Между мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры злоумышленник взял в доме ружье и выстрелил из него в шею гостя, убив его. После обвиняемый вызвал полицейских и бригаду медиков. Врачи констатировали смерть потерпевшего.

- Мужчина задержан и ему предъявлено обвинение. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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