2019-06-10T13:24:09+03:00
Общество

Температура морской воды на Кубани: холоднее всего купаться в Сочи

Самая теплая вода в Анапе, Новороссийске и Геленджике
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: Instagram.com/marianna.shilovaФОТО: Instagram.com/marianna.shilova
Изменить размер текста:

Гидрометцентр края опубликовал замеры температуры Черного и Азовского морей. Выяснилось, что в некоторых районах черноморского побережья вода теплее, чем в пресном азовском бассейне, что бывает не так часто.

- 10 июня самая холодная вода в Сочи – 18 градусов, - сообщает гидрометцентр края. – В Туапсе 22 градуса, Геленджике, Новороссийске и Анапе теплее всего – 25 градусов. Темрюк – 23 градуса, Приморско-Ахтарск и Ейск – 24 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре завершат возведение двух долгостроев
Новорожденный зубренок умилил сотрудников Кавказского заповедника
На Кубани столкнулись грузовик и легковушка
В Каневском районе ликвидировали несанкционированную свалку
Наставник футбольной «Кубаночки» назначена главным тренером женской сборной на Универсиаде
12 июня в "Сочи Парке" установят огромную контурную карту России
Сотрудники МЧС проверили пляжи в Геленджике
В Краснодаре на участке улицы Щорса улучшат систему водоотведения
В Краснодаре травматологи спасли жизнь 8-летнего мальчика с кистой левой плечевой кости
В Новопокровском районе открыли три новые врачебные амбулатории
В Новопокровском районе мужчина убил бывшего сожителя своей возлюбленной
Погода на Кубани: в край придет жара, дожди и гроза
На Кубани заблокировали интернет-сайт
В Краснодаре отметят День России
Кубанские специалисты повторно проверят состояние пациентов после жесткой аварии в Сочи
В Краснодаре снесли незаконный самострой с «закладками»
В Успенском районе сельские жители получили доплаты к пенсиям
Температура воды в Черном море достигла 25 градусов
В Крыловском районе адвокат обвиняется в мошенничестве