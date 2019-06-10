Температура морской воды на Кубани: холоднее всего купаться в Сочи
Самая теплая вода в Анапе, Новороссийске и Геленджике
ФОТО: Instagram.com/marianna.shilova
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Гидрометцентр края опубликовал замеры температуры Черного и Азовского морей. Выяснилось, что в некоторых районах черноморского побережья вода теплее, чем в пресном азовском бассейне, что бывает не так часто.
- 10 июня самая холодная вода в Сочи – 18 градусов, - сообщает гидрометцентр края. – В Туапсе 22 градуса, Геленджике, Новороссийске и Анапе теплее всего – 25 градусов. Темрюк – 23 градуса, Приморско-Ахтарск и Ейск – 24 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU