Температура морской воды на Кубани: холоднее всего купаться в Сочи

СЕГОДНЯ 13:24 2019-06-10T13:24:09+03:00

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Гидрометцентр края опубликовал замеры температуры Черного и Азовского морей. Выяснилось, что в некоторых районах черноморского побережья вода теплее, чем в пресном азовском бассейне, что бывает не так часто.

- 10 июня самая холодная вода в Сочи – 18 градусов, - сообщает гидрометцентр края. – В Туапсе 22 градуса, Геленджике, Новороссийске и Анапе теплее всего – 25 градусов. Темрюк – 23 градуса, Приморско-Ахтарск и Ейск – 24 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU