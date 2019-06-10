2019-06-10T13:26:07+03:00
Общество

В Новопокровском районе открыли три новые врачебные амбулатории

На установку и оборудование современных модулей ФАП было выделено более 4 миллионов рублей из краевого и местного бюджетов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Жителям Новопокровского района теперь доступны фельдшерско-акушерские пункты в поселках Заря и Заречном, а также офис врача общей практики в поселке Незамаевском.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, к медикам новых лечебных учреждений теперь смогут обратиться более трех тысяч местных жителей. В амбулаториях есть все необходимое для оказания первичной медпомощи.

- На установку и оборудование современных модулей ФАП было выделено более 4 миллиона рублей из краевого и местного бюджетов. На строительство и подготовку к работе офиса ВОП из казны направили более 6 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В мае 2019 года в крае открылись восемь новых офисов ВОП – в Апшеронском, Лабинском, Ленинградском, Новопокровском, Павловском и Успенском районах, а также в станицах Березанской и Новогражданской Выселковского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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