В Краснодаре травматологи спасли жизнь 8-летнего мальчика с кистой левой плечевой кости

СЕГОДНЯ 13:39 2019-06-10T13:39:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре 8-летний ребенок прошел ежегодное плановое медицинское обследование. Оно показало, что у мальчика киста левой плечевой кости. Его направили на дальнейшее лечение в больницу, где врачи подтвердили диагноз. На плече ребенка нашли 6 сантиметровое образование.

- Подобная киста никак не беспокоит человека, у нее нет никаких проявлений и симптоматики. Если ее не удалить вовремя, последствия могут быть самыми неприятными - место с кистой будет все время ломаться и пациент рискует остаться инвалидом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения края.

Для операции медики выбрали метод аллопластики (хирургическая операция, состоящая в замене поврежденных тканей или органов человека деталями из искусственного вещества или металла). Мальчику выполнили краевую резекцию левой плечевой кости.

8-летнего мальчика уже через несколько дне после операции выписали из больницы абсолютно здоровым.

ИСТОЧНИК KP.RU