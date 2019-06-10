В Краснодаре на участке улицы Щорса улучшат систему водоотведения

СЕГОДНЯ 14:02 2019-06-10T14:02:25+03:00

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В центральном округе Краснодара по улице имени Щорса в 2019 году улучшат систему водоотведения. Рядом с домом № 47 происходят регулярные локальные подтопления.

- В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на участке улицы от Промышленной до путепровода по Северной отремонтируют покрытие проезжей части, сделают систему водоотведения, установят бордюры, построят подход к пешеходному переходу через железнодорожное полотно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского края.

Также власти решат вопрос о ремонте улицы Ломоносова от Буденного до Кузнечной. Эта проблема будет решена до конца текущего года.

Напомним, в Новопокровском районе открыли три новые врачебные амбулатории. На установку и оборудование современных модулей ФАП было выделено более 4 миллионов рублей из краевого и местного бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU