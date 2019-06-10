Сотрудники МЧС проверили пляжи в Геленджике
8 июня в Геленджике сотрудники МЧС провели рейд по водным объектам, чтобы проверить, оборудованы ли по нормативам пляжи курорта. Такая проверка состоится на всех пляжах края.
- Во время рейда посетили образцово-показательные и пляжи с нарушениями правил безопасности, - сообщает начальник пресс-службы МЧС края Никита Гавриляк. – Особое внимание обратили на оборудование по нормативам мест массового отдыха людей на воде и соблюдение судоводителями правил плавания на маломерных судах. Инспектировал пляжи временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС края Иван Лунев.
Смотрите, как спасатели проверили пляжи, в нашей галерее.
ИСТОЧНИК KP.RU