2019-06-10T15:13:13+03:00
Общество

Сотрудники МЧС проверили пляжи в Геленджике

Спасатели выяснили, как места массового купания подготовили к курортному сезону
Андрей ГОРЕЛОВ
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Спасатели пообщались с отдыхающимиСпасатели пообщались с отдыхающимиФото: Кирилл ВЕРШИНИН
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8 июня в Геленджике сотрудники МЧС провели рейд по водным объектам, чтобы проверить, оборудованы ли по нормативам пляжи курорта. Такая проверка состоится на всех пляжах края.

- Во время рейда посетили образцово-показательные и пляжи с нарушениями правил безопасности, - сообщает начальник пресс-службы МЧС края Никита Гавриляк. – Особое внимание обратили на оборудование по нормативам мест массового отдыха людей на воде и соблюдение судоводителями правил плавания на маломерных судах. Инспектировал пляжи временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС края Иван Лунев.

Смотрите, как спасатели проверили пляжи, в нашей галерее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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