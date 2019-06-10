12 июня в "Сочи Парке" установят огромную контурную карту России

СЕГОДНЯ 15:13 2019-06-10T15:17:42+03:00

В День России в первом тематическом парке страны – необычные фотозоны и интерактивные конкурсы с призами

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Аллею огней украсит фотозона – сердце, задекорированное в бело-сине-красный цвет. Гостей встретят аниматоры и пригласят закрасить свой город на огромной раскраске в форме контурной карты нашей страны.

Фото: "Сочи Парк"

На главной сцене Сочи Парка в честь праздника стартует конкурс «Города России» на знание географии нашей страны, а также розыгрыш призов и подарков.

По расписанию в День России пройдут новые анимационные, иллюзионные, магические шоу, парады сказочных героев, представления в дельфинарии, тренировочные полеты ловчих птиц в совариуме, мастер-классы в ремесленных мастерских и «Королевстве Леденцово» и много других событий.

Фото: "Сочи Парк"

Гости смогут оценить новинки Сочи Парка, открывшиеся 1 июня, - мультимедийную «Галерею иллюзий», лабиринт страха и освежающую водную игровую площадку с аквакачелями «Солнечный риф».

Сочи Парк, детский крытый центр «Страна Медведия» и аттракцион Колесо Времени открыты с 10.00 до 22.00 без выходных, гостям отеля-замка «Богатырь» вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU