12 июня в "Сочи Парке" установят огромную контурную карту России
Аллею огней украсит фотозона – сердце, задекорированное в бело-сине-красный цвет. Гостей встретят аниматоры и пригласят закрасить свой город на огромной раскраске в форме контурной карты нашей страны.
Фото: "Сочи Парк"
На главной сцене Сочи Парка в честь праздника стартует конкурс «Города России» на знание географии нашей страны, а также розыгрыш призов и подарков.
По расписанию в День России пройдут новые анимационные, иллюзионные, магические шоу, парады сказочных героев, представления в дельфинарии, тренировочные полеты ловчих птиц в совариуме, мастер-классы в ремесленных мастерских и «Королевстве Леденцово» и много других событий.
Фото: "Сочи Парк"
Гости смогут оценить новинки Сочи Парка, открывшиеся 1 июня, - мультимедийную «Галерею иллюзий», лабиринт страха и освежающую водную игровую площадку с аквакачелями «Солнечный риф».
Сочи Парк, детский крытый центр «Страна Медведия» и аттракцион Колесо Времени открыты с 10.00 до 22.00 без выходных, гостям отеля-замка «Богатырь» вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU