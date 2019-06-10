Наставник футбольной «Кубаночки» назначена главным тренером женской сборной на Универсиаде

СЕГОДНЯ 16:41 2019-06-10T16:41:19+03:00

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В Неаполе с 3 по 14 июля пройдет Всемирная летняя Универсиада. Главным тренером женской футбольной сборной России на этот турнир назначена наставник «Кубаночки» Татьяна Зайцева.

- Для тренера это уже не первое назначение. Она возглавляла отечественную футбольную сборную во время Универсиады в Казани. Под ее руководством команда стала девятой на турнире, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

По словам Татьяны Зайцевой, основу сборной составят кубанские футболистки – команду усилят одиннадцатью спортсменками, представляющими Краснодарский край.

Напомним, в Краснодарском крае завершился российский этап Чемпионата мира по мотокроссу (FIM MXGP & MX2 Motocross World Championship) и этап Чемпионата Европы по мотокроссу (European Championships EMX2Т and EMX 250)

ИСТОЧНИК KP.RU