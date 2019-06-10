В Каневском районе ликвидировали несанкционированную свалку

СЕГОДНЯ 16:54 2019-06-10T16:54:16+03:00

Для этого потребовалось вмешательство прокуратуры

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Сотрудники прокуратуры Каневского района совместно со специалистами Роспотребнадзора провели выездную проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при хранении, транспортировке и переработке твердых коммунальных отходов в местных сельских поселениях.

- В ходе мероприятий были выявлены несколько стихийных свалок отходов, бытового мусора, веток, листьев, картона, автомобильных покрышек в местах, не имеющих твердого покрытия, а также не защищенных от осадков в Кубанскостепном сельском поселении, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В адрес главы сельского поселения внесено представление об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. В результате вмешательства прокуратуры несанкционированная свалка в Кубанскостепном сельском поселении ликвидирована.

Напомним, ранее в Краснодаре снесли незаконный самострой. Демонтаж проводился на основании решения Прикубанского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU