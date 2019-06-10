На Кубани столкнулись грузовик и легковушка

СЕГОДНЯ 17:12 2019-06-10T17:12:12+03:00

От удара «КамАЗ» выбросило в лесополосу, где он врезался в дерево

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В результате ДТП водителя и пассажира грузовика зажало в кузове. К счастью, никто не пострадал. На место прибыли сотрудники Апшеронского отряда «Кубань-СПАС».

- Спасатели отключили аккумуляторы, чтобы машина не загорелась. Затем гидравлическим инструментом деблокировали из поврежденной кабины грузовика зажатых людей. Пострадавших передали врачам скорой помощи, - сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС»

ИСТОЧНИК KP.RU