2019-06-10T17:19:57+03:00
Дом. Семья

Новорожденный зубренок умилил сотрудников Кавказского заповедника

Ролик с пугливым малышом набирает популярность [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: vk.com/kavzapovedФото: vk.com/kavzapoved
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Неожиданная встреча произошла в лесу Кавказского заповедника в Сочи. Специалисты на лошадях обследовали участок в районе кордона Умпырь. В какой-то момент они увидели взрослого зубра, по всей видимости, самку.

- Когда же возвращались назад, лошади насторожились. Пригляделись и заметили зубренка, он был в 10 метрах от тропы охранного значения, - рассказывает старший госинспектор Восточного отдела Кавказского заповедника Александр Юрков.

Сотрудники Восточного отдела Заповедника встретили зубренка Видео: vk.com/kavzapoved.

Александр вместе с коллегами поспешил включить камеру мобильного телефона. Такие встречи, по словам сотрудников, происходят довольно часто. Увидеть малыша можно даже на туристических маршрутах особенно ранним утром. А вот запечатлеть крошку удается далеко не всегда. К счастью, в этот раз успели.

На кадрах видно, как малыш всего несколько секунд стоял посреди деревьев, а затем бросился наутек. Ученые говорят, что такое поведение зубра вполне предсказуемо. Зверь этот, довольно, пугливый. А уже при встрече с людьми ведет себя очень настороженно.

Несмотря на то, что встреча была короткой, малыш, которому несколько дней от роду, умилил научных сотрудников.

Специалисты Заповедника напоминают, что при встрече с дикими животными не стоит пугать зверя громкими звуками.

- Не совершайте резких движений, не мешайте зверю и уж тем более не пытайтесь задержать или погладить, - сообщают в Кавказском заповеднике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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