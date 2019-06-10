Новорожденный зубренок умилил сотрудников Кавказского заповедника
Неожиданная встреча произошла в лесу Кавказского заповедника в Сочи. Специалисты на лошадях обследовали участок в районе кордона Умпырь. В какой-то момент они увидели взрослого зубра, по всей видимости, самку.
- Когда же возвращались назад, лошади насторожились. Пригляделись и заметили зубренка, он был в 10 метрах от тропы охранного значения, - рассказывает старший госинспектор Восточного отдела Кавказского заповедника Александр Юрков.
Сотрудники Восточного отдела Заповедника встретили зубренка Видео: vk.com/kavzapoved.
Александр вместе с коллегами поспешил включить камеру мобильного телефона. Такие встречи, по словам сотрудников, происходят довольно часто. Увидеть малыша можно даже на туристических маршрутах особенно ранним утром. А вот запечатлеть крошку удается далеко не всегда. К счастью, в этот раз успели.
На кадрах видно, как малыш всего несколько секунд стоял посреди деревьев, а затем бросился наутек. Ученые говорят, что такое поведение зубра вполне предсказуемо. Зверь этот, довольно, пугливый. А уже при встрече с людьми ведет себя очень настороженно.
Несмотря на то, что встреча была короткой, малыш, которому несколько дней от роду, умилил научных сотрудников.
Специалисты Заповедника напоминают, что при встрече с дикими животными не стоит пугать зверя громкими звуками.
- Не совершайте резких движений, не мешайте зверю и уж тем более не пытайтесь задержать или погладить, - сообщают в Кавказском заповеднике.
ИСТОЧНИК KP.RU
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