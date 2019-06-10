В Краснодаре завершат возведение двух долгостроев

СЕГОДНЯ 17:18 2019-06-10T17:18:11+03:00

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На Кубани в ближайшие три года выделят 1,5 млрд рублей из краевого бюджета на решение проблем обманутых дольщиков. Каждый год на достройку проблемных объектов будут тратить по 500 млн.

- Средства направят, в частности, на завершение возведения четырех объектов в Краснодаре. Это дома «Краснодарфинстрой» и «СК ЮГ», а также два дома ООО «Новер». Квартиры в них ждут более 1 тысячи человек, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

С 1 июля 2019 года начнутся работы в ЖК «Форт Карасун». Планируется, что объект сдадут до конца года. Также в нынешнем году закончат работы на ЖК «Талисман».

На Кубани в данный момент зарегистрировано 40 объектов, с которыми не стремятся работать потенциальные инвесторы, так как их возведение не принесет никакой прибыли. В регионе прорабатывают вопрос создания краевого предприятия, которое занялось достройкой данных проблемных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU