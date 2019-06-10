В Геленджике задержали криминального авторитета
В Геленджике задержан злоумышленник, возглавлявший преступную группу. Его подозревают в вымогательстве в особо крупном размере.
- Установлено, что мужчина причастен к мошенничеству и вымогательству 2 млн рублей у одного из предпринимателей Новороссийска, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности России по Краснодарскому краю.
Как выяснили сотрудники ведомства, злоумышленник вымогал деньги у предпринимателя за фиктивное содействие в сдаче строительного объекта.
В данный момент полиция Новороссийска возбудила уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».
Напомним, в Крыловском районе адвокат обвиняется в мошенничестве. Женщина в 2014 году оказывала юридические услуги мужчине при рассмотрении его искового заявления об оспаривании отцовства. Впоследствии он отказался от иска, поэтому производство по делу закрыли.
ИСТОЧНИК KP.RU