2019-06-10T17:47:17+03:00
Происшествия

В Геленджике задержали криминального авторитета

«Смотрящего» за городом подозревают в вымогательстве
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Геленджике задержан злоумышленник, возглавлявший преступную группу. Его подозревают в вымогательстве в особо крупном размере.

- Установлено, что мужчина причастен к мошенничеству и вымогательству 2 млн рублей у одного из предпринимателей Новороссийска, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности России по Краснодарскому краю.

Как выяснили сотрудники ведомства, злоумышленник вымогал деньги у предпринимателя за фиктивное содействие в сдаче строительного объекта.

В данный момент полиция Новороссийска возбудила уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Напомним, в Крыловском районе адвокат обвиняется в мошенничестве. Женщина в 2014 году оказывала юридические услуги мужчине при рассмотрении его искового заявления об оспаривании отцовства. Впоследствии он отказался от иска, поэтому производство по делу закрыли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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