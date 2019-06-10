2019-06-10T17:59:12+03:00
Спорт

Кубанские полицейские организовали футбольный турнир

В Краснодаре прошли игры детских команд, организованные управлением уголовного розыска ГУ МВД
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В столице Кубани завершился детский футбольный турнир, организованный управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Его посвятили памяти генерал-лейтенанта милиции Александра Супрунова.

- На поле стадиона «Кубань» вышли более ста школьников. В итоге победителем стала команда «Легион» из Краснодара. На втором месте представители «Спортивной школы по футболу» краевого центра. Бронзу в Славянск-на-Кубани увезли представители команды «Виктория», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Помимо этого, в номинации «лучший защитник» победил Григорий Арутюнян из «Спортивной школы по футболу». Лучшим вратарем турнира признан Егор Шумков из команды «Олимпиец», а «Лучшим нападающим» стал Назар Акульшин из «Виктории».

Как отметили в краевом Главке, подобные турниры будут организовывать и впредь, так как они помогают сотрудникам правоохранительных органов лучше контактировать с молодежью, что повышает эффективность профилактической работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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