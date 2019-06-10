На Кубани ищут убийцу бизнес-вумен из Новороссийска

СЕГОДНЯ 18:33 2019-06-10T18:33:31+03:00

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Полиция Кубани сейчас разыскивает убийцу 65-летней Любови Д. из Новороссийска. Женщину нашла мертвой в ее же квартире сестра. Она приехала к родственнице утром, зашла внутрь, а там в спальне на кровати лицом вниз, вся в крови, и лежала ее сестра.

- На лице и голове у женщины было семь рубленых ран, - рассказал сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Краснодарского края. - А рядом лежал окровавленный топор. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Любовь Д. переехала в Новороссийск из Кемерово несколько лет назад. Он стала заниматься торговлей, открыла ИП. Но в октябре 2016 года его ликвидировала и стала продавать БАДы для желающих сбросить вес.

Женщина набирала группы для похудения и моталась по бизнес-тренингам. Источник в правоохранительных органах Кубани сообщил, что один из мотивов убийства – как раз ее деятельность. Сейчас проверяются все, кому она продавала биологические активные добавки.

- Работают следователи, любая информация может усложнить поиски убийцы, - рассказывает Наталья Д., сестра убитой. - Поэтому я пока не хочу что-либо информировать, да мы видели тело Любы это очень зверское убийство, молим Бога, чтобы быстрее нашли убийцу.

ИСТОЧНИК KP.RU