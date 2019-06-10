«Золотое кольцо Боспорского царства» презентуют в аэропорту Домодедово

СЕГОДНЯ 18:43 2019-06-10T18:43:49+03:00

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В Московском аэропорту Домодедово с 13 июня начнет работу выставка «Золотое кольцо Боспорского царства». Здесь представят фотографии античного наследия, археологических раскопок и театральных постановок, которые можно увидеть на новом туристическом маршруте.

- В церемонии открытия фотовыставки примут участие Константин Цзю и Аскольд Запашный. Посетителям мероприятия подробно расскажут о маршруте, проложенному по местам, где в античное время находилось Боспорское царство, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы проекта.

Маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» проходит от Ростова-на-Дону до Севастополя. Он охватывает 12 городов Краснодарского края, Ростовской области и республики Крым. Проект объединил музеи, раскопы античных городищ, шоу-парки, интерактивные площадки, объекты туристического показа.

Посетители выставки, которая будет работать до 13 июля смогут узнать о новой возможности интересного проведения отпуска, которая позволит совместить отдых и получение новых, интересных и обширных знаний о временах античности.

ИСТОЧНИК KP.RU