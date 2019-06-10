2019-06-10T18:55:19+03:00
Общество

На Кубани в мае подорожали продукты

Рост цен составил менее 0,5%
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В мае 2019 года в Краснодарском крае продукты подорожали в среднем на 0,4%. Больше всего в цене выросли: лук , морковь, картофель, чеснок и яблоки. Также подорожали сухие завтраки, свинина, рыба, виноград, пшено и вермишель.

- Одновременно наблюдалось понижение цены на свежие огурцы и куриные яйца. Подешевело куриное мясо, кофе, шоколад, сухофрукты, сахар и гречневая крупа, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарстата.

Если говорить о непродовольственных товарах, то значительно выросли в цене медицинские тонометры, садовые лопаты, бытовая техника, смартфоны, а также стройматериалы и медицинские препараты.

На Кубани увеличилась стоимость проезда в поездах дальнего следования и воздушном транспорте, а также санаторно-оздоровительные услуги, что связано с наступлением курортного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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