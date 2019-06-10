2019-06-10T19:21:05+03:00
Звезды

Кубань отметит День России

Во всех муниципалитетах края пройдут праздничные мероприятия
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Краснодарском крае в честь празднования Дня России пройдет флешмоб. Акция под названием «Я люблю Россию» стартует одновременно во всех муниципалитетах в 10:00. При этом, каждый флешмоб будет особенным, включающим в себя, например, танцы, шествия с флагом, исполнение песен. К праздничной акции приглашают присоединиться всех желающих.

- 12 июня все исторические, краеведческие и художественные музеи будут работать бесплатно. В Краснодаре откроют свободный вход в мультимедийный парк «Россия – моя история», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также по всей Кубани пройдет акция «Кино нашего двора». В ее рамках проведут бесплатные показы патриотических фильмов о России.

Вечером 12 июня на центральных площадях кубанских населенных пунктов состоятся главные торжественные мероприятия, в ходе которых юным жителям региона вручат паспорта граждан России. Перед жителями и гостями региона выступят творческие коллективы. Завершится праздник фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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