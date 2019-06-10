Краснодарский край на втором месте по уровню преступности в России

СЕГОДНЯ 19:44 2019-06-10T19:44:59+03:00

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Генеральная прокуратура России опубликовала статистику правонарушений среди регионов нашей страны. Краснодарский край попал в тройку лидеров данного антирейтинга, заняв второе место.

- С начала 2019 года в Краснодарском крае совершено более 23 тысяч всевозможных преступлений. По данному показателю лидирует московская область, а следом за Кубанью идет Челябинск, - говорится в отчете Генеральной прокуратуры.

Стоит отметить, что в соседней с Краснодарским краем республике Адыгея зафиксирован один из самых низких уровней преступности. С начало года здесь совершено порядка 1,5 тысяч преступлений.

Напомним, в Геленджике задержан злоумышленник, возглавлявший преступную группу. Установлено, что мужчина причастен к мошенничеству и вымогательству 2 млн рублей у одного из предпринимателей Новороссийска за оказание фиктивных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU